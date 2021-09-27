"Завтра нам належить зіграти з дуже сильним клубом. Для нас це велика честь. Ми дуже хочемо завтра вийти на цей прекрасний стадіон і показати хорошу гру. Протистояти нам буде найсильніший суперник. Всі хлопці готові до цього. Ми пройшли дуже довгий шлях, щоб завтра зіграти з Реалом на Сантьяго Бернабеу.

Анчелотті: Я б теж хотів виграти три Ліги чемпіонів поспіль, як Зідан

Найважливіше – ми не повинні боятися. Поважати – так, але боятися нам не потрібно. Ми повинні вийти і зіграти якомога краще як в обороні, так і в атаці. Зрозуміло, що будь-яка команда думає про перемогу, ми в тому числі, але ми розуміємо силу Реала. Передусім хочемо гідно виглядати. А як воно буде – хай нас розсудить футбольне поле.

Ми досить непогано вивчили Реал, подивилися досить багато ігор. У них дуже багато хороших футболістів, топ-гравців. Ми дуже поважаємо цих футболістів, але не боїмося їх", – цитує Вернидуба Sport24.

Магічний Маліновський дав майстер-клас Шахтарю, Баварія змушує Динамо тремтіти, Арсенал і Барса віджили – огляд вікенду