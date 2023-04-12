"Френк Лемпард розповів нам, як він виграв Лігу чемпіонів у 2012 році, коли команда мала складний період. Ми не боїмося Реал. Ми знаємо, що Мадрид – великий клуб із неймовірною історією. Але ми віримо у свій план, ми віримо у те, що зможемо зробити завтра. Є повага до суперника, бо це футбол, бо ми знаємо, наскільки вони сильні. Чекаю на чудовий матч.

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Криза? Наші гравці сильні ментально, а команда дружня. Наш настрій непохитний. Ми знаємо історію, знаємо, що грати на Бернабеу складно, але я радий бути тут. У Мадриді траплялися різні приголомшливі речі. Ми постараємося стримати Реал за допомогою наших захисників, постараємось провести зразковий матч", – розповів Фернандес сайту УЄФА.

Нагадаємо, що матч між мадридським Реалом та Челсі відбудеться в середу, 12 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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