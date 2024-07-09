"Франція – це, якщо не найкраща, то одна з двох найкращих збірних світу. Вони довели свій клас за останні кілька років.

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Це дуже фізично сильна команда, зразкова. Вони гарні на контратаках, гарні з м'ячем... У цієї збірної багато талантів.

Ми не боїмося. Ми тут, щоб виграти титул. Не витаємо в хмарах і розуміємо, що треба зробити проти такого суперника, і саме так і збираємося зіграти.

Думаю, у нас достатньо гравців, які можуть вийти в обороні і провести прекрасний матч. Але рішення за тренером", – цитує офіційний сайт УЄФА Родрі.

Нагадаємо, що збірна Іспанії має проблеми в лінії захисту. Карвахаль та Ле Норманн пропустять матч проти Франції, який заплановано на 9 липня, через перебір жовтих карток.

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