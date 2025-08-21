Форвард Полісся Олександр Філіппов розповів про свої очікування перед першим матчем плей-офф Ліги конференцій проти Фіорентини.

– Чи відчуваєте ви, що команда вже стала набагато впевненішою й готова до матчу з клубом такого рівня, як Фіорентина?

– Ми прекрасно розуміємо, що це топ-команда з Італії. Звісно, буде мотивація, дисципліна, максимальна віддача на полі. Але ми не боїмося. Гратимемо для наших уболівальників і з нашими уболівальниками, які приїдуть підтримати. Віддамо всі сили, щоб здобути перемогу.

Полісся – Фіорентина: де дивитись матч команди Ротаня у плей-офф Ліги конференцій

– Які якості італійського футболу вас найбільше вражають або навіть трохи лякають?

– Насамперед – дисципліна й порядок у захисті. Італійські команди відомі цим: захисники та півзахисники залишають дуже мало простору. Вони грають жорстко. Але ми ретельно розібрали суперника, тому, думаю, підготовка у нас хороша.

– А хто ваш улюблений гравець Фіорентини різних років?

– Як такого кумира саме з Фіорентини у мене нема. Але можу відзначити багатьох атакувальних гравців, які виступали в Серії А: Кіна, Джеко, Гудмундссона. У Фіорентини зараз теж є кваліфіковані гравці, а також голкіпер світового класу – де Хеа. Тому суперник буде дуже цікавим, – сказав Філіппов для Sport-Express.ua.

До слова, вже у четвер, 21 серпня, житомирське Полісся зіграє перший матч проти італійської Фіорентини за право потрапити в основний етап Ліги конференцій. Стартовий свисток матчу пролунає о 21:00 за київським часом.

Полісся проти "мрії Буткевича": тріумфатор Мілана, легенди, найкращий форвард Італії, рай за 500 млн – це все Фіорентина