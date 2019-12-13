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"Ми навіть не зійдемо з літака", – Реал диктує умови Барселоні щодо Ель Класіко

10:01 602 Читать на русском
"Ми навіть не зійдемо з літака", – Реал диктує умови Барселоні щодо Ель Класіко
Марсело та Серхіо Рамос / Фото ФК Реал

В Мадриді сумніваються, що Реал буде почувати себе безпечно у столиці Каталонії під час проведення матчу 10-го туру.

 

"Гравці Реала не зійдуть з літака, якщо Барселона не зможе гарантувати безпеку гравцям та працівникам клубу", – цитує джерело у королівському клубі відомий журналіст Жозеп Педрерол у програмі Jugones на каналі La Sexta.

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Нагадаємо, через масові заворушення зустріч 10-го туру Прімери між Барсою та "вершковими" був перенесений. Новою датою визначили 18 грудня – саме на цей день місцеві активісти запланували проведення масштабного мітингу поблизу Камп Ноу за кілька годин до матчу.

Після 15-ти турів чемпіонату Іспанії Барселона лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Реал за додатковими показниками.

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Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид
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