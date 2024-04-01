Садьйо Мане встиг наробити галасу в англійському футболі та виграти з Ліверпулем АПЛ та ЛЧ. Однак унікальне досягнення футболісту підкорилося задовго до того, як він закохав у себе Енфілд.

Хет-трик – це важлива подія для будь-якого нападника, а особливо, коли його вдається оформити перед рідними трибунами. Англійський чемпіонат бачив чимало таких подвигів бомбардирів, але деякі з них вражають своєю унікальністю.

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Сезон 2014/2015, 37-й (передостанній тур) чемпіонату Англії. Саутгемптон, який "змазав" останній відрізок сезону та втратив шанси завершити доволі непогану кампанію боротьбою за єврокубки, приймав Астон Віллу, яка з усіх сил боролася за виживання. Логіка підказувала, що гості повинні з перших хвилин захопити ініціативу та будь-що вигризати бодай 1 очко, яке може відіграти ключову роль у збереженні прописки. Але футбол тим і чудовий, що передбачення працюють далеко не завжди.

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Для сенегальця перший сезон на Туманному Альбіоні складався не вражаюче, але доволі непогано. 7 голів та кілька асистів – це не той показник, який він демонстрував у Зальцбурзі, але рівні чемпіонату навряд чи можна поставити поряд. Однак саме в цій грі нападник довів: розмови про те, що одного дня він стане топом, мають під собою дуже серйозні підстави.

13 хвилина матчу. Садьйо після пасу Пелле зумів корпусом відтиснути куди кремезнішого Влара та пробити в Гівена. Легендарний Шей потягнув перший постріл, але після відскоку та добивання був безпорадним – сенегалець відкрив рахунок у матчі.

Вже за хвилину Вілла "поплила". Хаттон недбало відпасував на Гівена, і Лонг помчав на співвітчизника. Футболісти зіштовхнулися, після чого м'яч опинився перед порожніми воротами. Швидкий Садьйо легко опинився першим на м'ячі та оформив дубль. Та це ще був не кінець.

Астон Вілла після розіграшу м'яча з центру поля не втримала сферу і кілька десятків секунд. Швидкий випад – і Мане філігранним ударом у дев'ятку оформив хет-трик. 2 хвилини 56 секунд – легендарний рекорд Роббі Фаулера (3 гола за 4 хвилини 33 секунди) побито!

Гей, Садьйо, що ж ти робиш, ми навіть пиво не встигли відкрити пиво! – "бідкалися" у соцмережах фани Саутгемптона.

На цьому побиття Вілли не завершилося, Шей Гівен ще тричі був змушений виймати м'яча з сітки. Бірмінгемці спромоглися лише на гол престижу від Бентеке. Щодо Мане, то вже через рік він приєднається до Ліверпуля, аби писати нову яскраву гольову історію.