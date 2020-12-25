"Ніхто не міг уявити, з якою серйозною медичною, соціальною та економічною кризами ми зіткнемося. COVID-19 радикально і болісно змінив наше життя. Пандемія вражає все людство, але саме в період кризи і в ці драматичні моменти вирішальне значення має єдність людей і сила нашого клубу.

Атлетіко готує новий контракт для Сімеоне, – Marca

Перш за все, я вважаю, що ми повинні виділити нашу виняткову команду. У минулому сезоні нам вдалося дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і забезпечити собі участь в наступному турнірі. Ми досягаємо свої цілі і забезпечуємо стабільність для подальшого зростання. Незважаючи на те, що пандемія зруйнувала економічні прогнози у всіх секторах, ми зберегли дуже конкурентоспроможну команду. Вважаю, що ці зусилля будуть винагороджені в кінці сезону. Ми змагаємося на високому рівні у всіх змаганнях завдяки внутрішній конкуренції і якостям наших гравців, але в грудні неправильно робити висновки. Вони будуть, коли закінчиться сезон. А поки ми готуємося до кожної гри як до фіналу.

Сімеоне – легенда нашого клубу. Як гравець, він віддав все для "червоно-білих", і тепер, ставши тренером, вивів команду в європейську еліту. Ми живемо і насолоджуємося найяскравішим десятиліттям в історії клубу", – цитує Серезо AS.

До слова, Атлетіко наразі лідирує в Ла Лізі, випереджаючи Реал за додатковими показниками. В Лізі чемпіонів на команду очікує протистояння з Челсі в 1/8 фіналу.

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