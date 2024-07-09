"Мій обов'язок полягає в тому, щоб Шахтар грав у максимально красивий футбол і показував хороші результати. Наш рейтинг не впав. Ми втратили 14 гравців через війну, деякі з них вже поступово повертаються. Ми придбали кілька підсилень, і наша мета – виграти чемпіонат та Кубок. Я впевнений, що в такому форматі Ліги чемпіонів ми готові зробити крок вперед.

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Ми намагаємося відволікти людей, які борються за Україну, і протягом 90 хвилин передати трохи позитивних емоцій, допомогти забути про війну та фронт, особливо у Лізі Чемпіонів, де ми вже третій рік граємо за межами України. Перший рік ми грали у Польщі, другий – у Гамбурзі, а цього року граємо у Гельзенкірхені, де буде багато вболівальників та українців. Тож, ми дуже стараємося змусити людей забути про нещастя, війну, сирени та ракети, принаймні під час нашої гри", – цитує Срну Gol.hr.

Нагадаємо, Шахтар завершив минулий сезон у статусі чемпіона УПЛ та став володарем Кубка України.

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