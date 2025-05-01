"Ми задоволені, тому що грали дуже добре. Очевидно, нам трохи шкода, оскільки ми вели у два м'ячі і нам не зарахували гол. Але ми знаємо, що грали добре проти найкращої команди світу.

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Офсайд? Такі моменти можуть мати вирішальне значення, але хлопці все одно були фантастичними. Барселона забила 150 голів у цьому сезоні, у них високий рівень, але ми були дуже організованими.

Ми намагалися дещо змінити, але у них був Ямаль. Я не бачив такого гравця, як він, багато років.

Лаутаро? Він мав невелику проблему. Він зіграв вісім матчів поспіль. Треба віддати належне Таремі, який вийшов і зіграв дуже добре. Нашому капітану (Мартінесу, – прим.) довелося залишити поле. Ми сподіваємося, що він не пропустить матч-відповідь, але у мене є в цьому деякі сумніви.

У вівторок буде фінал. Той, хто виграє, пройде далі, а інша команда поїде додому", – цитує Індзагі прес-служба Інтера.

Нагадаємо, доля путівки до фіналу вирішиться 6 травня у Мілані.

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