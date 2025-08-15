"Якщо продовжувати копати, копати і ще раз копати, то одного разу знайдеш золото. Цьому мене вчили все життя. В сумі ми набрали більше всіх очок за останні три сезони, ніж будь-яка інша команда в АПЛ. Це говорить про нашу стабільність. Тепер потрібно домогтися того ж – тільки за один сезон.

Зірка Тоттенхема зневажив Артету перед камерами – тренер Зінченка винен сам (ВІДЕО)

Підписання Дьокереша? Я дуже радий, що тепер він з нами. Він матиме великий вплив на команду. Його адаптація проходить дуже добре. Велика кількість форвардів приходять в АПЛ з інших чемпіонатів і стають успішними. Наше завдання – створити для нього правильні умови, щоб він став успішним з нами", – цитує Артету ВВС.

У минулому сезоні Арсенал програв Ліверпулю гонку, набравши на 10 очок менше.

"Травми вже не були причиною": Зінченко відверто пояснив свій провал у сезоні 2024/25 та зізнався, за що йому соромно