"Ми на зв'язку з Реалом", – Лунін відреагував на чутки про повернення в Мадрид

Воротар Ов'єдо Андрій Лунін зізнався, що наразі йому не відомі плани Реала щодо його майбутнього.

"Не знаю, чому не грав у Леганесі. Треба запитати у тренера. Я працював, щоб грати. Для мене було складно не грати ні у Леганесі, ні у Вальядоліді, я хотів продовжувати рости.

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Нічого не знаю щодо Реала в наступному сезоні. Ми на зв'язку з клубом, але я нічого не знаю", – цитує Луніна El Espanol.

Нагадаємо, 21-річний український голкіпер, права на якого належать мадридському Реалу, наразі виступає в Сегунді за Ов'єдо. За інформацією іспанських ЗМІ, після кількох вдалих матчів у складі команди з Астурії Лунін вразив керівництво Реала, яке планує повернути його в Мадрид після закінчення поточного сезону.

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