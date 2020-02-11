toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ДИНАМО - БАТЕ

"Ми на зв'язку з Реалом", – Лунін відреагував на чутки про повернення в Мадрид

09:45 1675 Читать на русском
"Ми на зв'язку з Реалом", – Лунін відреагував на чутки про повернення в Мадрид
Андрій Лунін / фото з відкритих джерел

Воротар Ов'єдо Андрій Лунін зізнався, що наразі йому не відомі плани Реала щодо його майбутнього.

"Не знаю, чому не грав у Леганесі. Треба запитати у тренера. Я працював, щоб грати. Для мене було складно не грати ні у Леганесі, ні у Вальядоліді, я хотів продовжувати рости.

Лунін штовхає Куртуа на крок відчаю: президент Реала потирає руки, а Зідан передбачає проблеми, – ЗМІ

Нічого не знаю щодо Реала в наступному сезоні. Ми на зв'язку з клубом, але я нічого не знаю", – цитує Луніна El Espanol.

Нагадаємо, 21-річний український голкіпер, права на якого належать мадридському Реалу, наразі виступає в Сегунді за Ов'єдо. За інформацією іспанських ЗМІ, після кількох вдалих матчів у складі команди з Астурії Лунін вразив керівництво Реала, яке планує повернути його в Мадрид після закінчення поточного сезону.

Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"

blog_ava
У СК Дніпро-1 працюватиме колишній тренер Наполі та Челсі, – ЗМІ
08:26
1336
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
2
хв
Динамо
16:00
БАТЕ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук