"Хотілося б насамперед подякувати тим уболівальникам, які були сьогодні на стадіоні, а також тим, які підтримували нас протягом турніру. Ми знали, що по всій Україні були організовані фан-зони, хотіли порадувати людей, які туди прийшли, але, на жаль, не вдалося. Попри це, ми намагалися грати у свій футбол, отже, ми на правильному шляху.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Моя оцінка гри? Я не повинен оцінювати свою гру, для цього є експерти та тренерський штаб. Мені потрібно просто виходити на поле та виконувати свою роботу", – цитує Яремчука офіційний сайт УАФ.

Додамо, що форвард Гента провів на Євро 5 матчів, в яких відзначився 2 голами та одним асистом.

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