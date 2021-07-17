"Динамо – улюблений клуб, всіх радий бачити, скучив за всіма. Знову починаємо працювати і ставити перед собою все ті ж цілі – все вигравати в новому сезоні. Коли повертаєшся до своєї улюбленої справи, це завжди приносить задоволення. Збори – це така частина роботи, коли треба потерпіти. Але, в цілому, все проходить вдало.

Динамо визначилось із транслятором матчів УПЛ на сезон 2021/22, – джерело

Скільки потрібно часу, аби повернутись до роботи з загальною групою? Ми не так багато пропустили, думаю, досить пару днів важких тренувань, щоб втягнутися і зараз вже команда проводить поєдинки. Через ігри ми наберемо форму швидше.

У нас молода команда з талановитими футболістами, правильним тренерським штабом, який може розкрити потенціал гравців. Прогрес кожного футболіста з кожним роком може збільшуватися і збільшуватися, тому думаю, ми на правильному шляху і все у команди вийде. Ми готуємося до Ліги чемпіонів і відповідно потрібно грати з сильними командами, щоб прогресувати і підготуватися належним чином, виступити гідно в Лізі чемпіонів.

Емоції від Євро-2020? Скажу, що я радий за країну, людям це принесло величезну радість, кожен вболівав і переживав. В цілому, для України, це досягнення. Але це планка, яку треба ставити вище і вище. Дай бог, наші футболісти, нове покоління буде прогресувати і в наступних чемпіонатах можливо ще вдаліше виступимо", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.

До слова, Віктор провів 34 матчі у складі киян у минулому сезоні, записавши до свого активу 15 голів та 9 асистів.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери