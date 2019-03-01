"Ми на порозі формування нового Шахтаря", – Палкін оцінив трансферну кампанію "гірників"

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що донецький клуб рухається у правильному напрямку.

"Передусім хочу сказати, що останнім часом з команди пішло чимало лідерів. Сьогодні ми на порозі формування нового, оновленого Шахтаря. Ми провели чудову, якісну трансферну політику, а найголовніше – не відступили від своєї філософії робити ставку на молодих.

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Майкон, Фернандо, Маркос Антоніо, Сіпріано, Додо, Тете. Багато фахівців сьогодні говорять що, за великим рахунком, це майбутнє національної збірної Бразилії. Хочу відзначити й українців: Мудрик у своїй віковій категорії є найкращим, Сікан перспективний нападник. Плюс величезні сподівання ми покладаємо на Соломона. Усі ці хлопці дуже талановиті, професійні та перспективні.

Вони – Шахтар через два-три роки. Повторюся, ми не відступаємо від своєї стратегії. Віримо, що обрана нами понад 15 років тому філософія буде давати свої плоди", – цитує Палкіна прес-служба "гірників".

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