Форвард ПСЖ Ліонель Мессі переконаний, що для тріумфу в найпрестижнішому турнірі Європи його команді треба ще трішки попрацювати.

"Тут всі мріють про це. Клуб працював над досягненням цієї мети протягом кількох років і останнім часом був близький до цього. Я б хотів знову виграти Лігу чемпіонів, як я і говорив під час виступів за Барсу.

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Це дуже хороший турнір, у ньому дуже складно перемогти, але я думаю, що у цієї групи гравців є можливість взяти цей титул. Це правда, що ПСЖ у центрі уваги, але є й інші дуже сильні команди, такі як Челсі, обидва Манчестери, Реал, Інтер, Баварія. Все це чудові команди.

У ПСЖ індивідуально сильні гравці, але нам все ще потрібно добре пізнати один одного, щоб сформувати команду. Щоб брати значущі титули, потрібно грати згуртовано. Тому я кажу, що ми на крок відстаємо від цих клубів – у них більше досвіду, ніж у нас", – цитує Ліонеля Marca з посиланням на France Football.

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Нагадаємо, парижани опинились у квартеті А разом із Брюгге, Манчестер Сіті та РБ Лейпциг. Після двох турів ЛЧ сезону 2021/22 Мессі і Ко йдуть першими.

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