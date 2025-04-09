"Ми могли забивати більше одного гола. Два, три і навіть більше. Ми знаємо, що Інтер має класних гравців в атаці. Ми завжди пам'ятали про цю загрозу, але самі атакували небезпечніше і створювали моменти. Знаю, що важко грати на виїзді проти Інтера. Але не думаю, що варто виходити на поле з думкою про поразку, з турботами про травмованих і гравців, що вибули. У Мілані ми матимемо шанси.

Асист Тюрама п'ятою та гол Мюллєра у відеоогляді матчу Баварія – Інтер – 1:2

Ми програли, і я можу говорити тільки про те, що бачив і що відчував. Мені здавалося, що ми зможемо забити. Не здавалося, що атаки марні. Ми створювали моменти аж до кінця, але підсумковий рахунок не завжди справедливий.

По суті, позаду лише перший тайм. І ніхто не йде на перерву за рахунку 1:2 зі словами: "Все, я здаюся, розходимося по домівках". Ми віримо у перемогу у Мілані", – наводить слова Компані офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Інтер вирвав перемогу над Баварією (2:1) у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2024/25. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня, початок о 22:00.

Інтер прибив Баварію після героїчного голу Мюллєра у Лізі чемпіонів – феєрична розв'язка