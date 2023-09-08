"Вся моя увага зосереджена на Баварії та перемогах у матчах, і Євро не забуваємо. Ми повинні спочатку пройти кваліфікацію – я не люблю заглядати занадто далеко вперед.

Україна – Англія: прес-конференція Реброва – про проблеми Ярмоленка, стан збірної та шанси на камбек Маліновського

Німеччина? Було приємно грати на нових стадіонах і почуватися більше як вдома. Я хочу вивчати німецьку мову, але мені сказали, що це дуже важко. Хочу засвоїти культуру, тому навіть якщо дізнаюсь кілька нових слів, то буде чудово", – сказав нападник на прес-конференції.

Нагадаємо, що збірна Англії зіграє проти України 9 вересня. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Україна U-21 програла Німеччині – невдалий дебют Мельгоси і низка проблем перед стартом відбору на Євро