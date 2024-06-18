"За таку гру і такий результат ми маємо попросити вибачення у вболівальників. Провальний день для нас. Важко, але в наступних двох матчах нам треба стрибнути вище голови.

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Ми все читаємо і всіх почули. Дякуємо за критику, сприймаємо її. Але ми вже готуємося до наступного матчу, тож прохання підтримати збірну і кожного гравця. Зараз дуже важлива ваша підтримка", – написав Конопля на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, попереду в збірної України ще два матчі – проти Словаччини та Бельгії.

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