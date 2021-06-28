Наставник шведів Янне Андерссон впевнений у позитивному результаті поєдинку з Україною.

"Ми добре вивчили збірну України й, сподіваюся, завтра отримаємо із цього дивіденди. Ми маємо скористатися фізичною перевагою над нашим суперником.

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Так, на груповому етапі ми не забили жодного м’яча після розіграшів зі стандартів. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться.

Збірна України? У неї є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Маліновський, який виступає в Аталанті. У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців", – цитує Андерссона сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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