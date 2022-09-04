"Спочатку матч був збалансованим, ми вивчали один одного. Ми забили гарний гол, гарно розіграли комбінацію. Але коли рахунок був рівним – ми мали півгодинне затемнення. Протягом цього відрізку пропустили три м’ячі, які не можемо дозволяти давати забивати суперникам.

Мілан – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу з бенефісом Леау

Щоб забити свої два голи, нам треба було старатися створювати комбінації, тоді як дали Мілану забити три прості м’ячі. Я перший відповідальний за це. Безумовно, нам треба працювати та ставати кращими. Бо в нас та ж команда, яка минулого сезону не пропускала у 8 матчах поспіль. Але в цій зустрічі заслуга воротаря Мілана, який зробив два ключових сейви", – цитує Індзагі офіційний сайт Інтера.

До слова, "нерадзуррі" поступились Мілану в дербі делла Мадонніна (2:3) – дубль Леау та гол Жиру принесли перемогу чемпіону Італії.

Мілан обіграв Інтер у видовищному дербі Мадонніна з 5-ма голами – чинний чемпіон став лідером, Леау оформив 2+1