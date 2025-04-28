"Дякую хлопцям. Повторював команді, що невдачі трапляються, головне – це налаштування на гру. Ми старалися, бо програли чотири попередні гри і хотіли порадувати вболівальників, заради яких ми і граємо. Сьогодні команда вийшла на матч як на останній бій.

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Ми і в попередніх матчах непогано грали. Просто не щастило. Сьогодні ж вдача була на нашому боці. Але ми лише відштовхнулися від дна.

Нервозність на старті? Коли ти в зоні вильоту, кожна помилка може стати фатальною. Звідси і нерви. В нас таке вже було: грали добре, помилилися і програли.

Найголовніше зараз – вигравати у заключних чотирьох поєдинках, щоб залишитися в УПЛ. Для нас зараз немає різниці, з ким грати. А після сьогоднішнього поєдинку ми вже в кращому настрої готуватимемося до наступного туру", – сказав Максимов на прес-конференції.

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