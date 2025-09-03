"Що має статися, щоб російські клуби і збірні будь-якої вікової категорії повернулися до змагань УЄФА? Для нас абсолютно очевидно, що війна повинна припинитися. Я сподіваюся, що ми рухаємося в правильному напрямку, але у мене немає інформації, крім ЗМІ.

Ми хотіли повернути молодь, хлопців і дівчат у віці до 17 років, і ми навіть отримали підтримку від нашого виконавчого комітету. Але потім почалася така політична істерія... Такий тиск на деяких членів виконавчого комітету; вони не змінили своєї думки, але попросили нас почекати, тому що їх особисто настільки сильно атакували, що вони більше не могли цього терпіти.

Я все ще вважаю, що до дітей слід ставитися інакше, тому що, знаєте, їх виховують у страху і ненависті. "Вони нас не люблять, вони нас ненавидять" і так далі. Якби вони приїхали грати до Словенії, я впевнений, що словенські діти обійняли б їх і розмовляли з ними. І англійські, і шотландські, і австрійські, і хто завгодно... Вони б зрозуміли, що ми не їхні вороги, що нації не ворогують між собою. Але політикам це байдуже.

І потім, дитина навіть не бере участі в голосуванні. Діти не підтримують жодних політиків. І їм не дозволяється зустрічатися з дітьми з інших частин світу. Тож це, я думаю, досить сумно. Але іноді потрібно бути прагматичним, а іноді потрібно захищати людей, на яких нападають політики-популісти", – цитує Чеферіна Politico.

