"Ми хочемо зробити Баварії боляче", – Нагельсманн зробив гучну заяву перед битвою за лідерство Бундесліги

Головний тренер РБ Лейпциг продемонстрував серйозний настрій перед очним протистоянням з Баварією у 4 турі чемпіонату Німеччини.

"На нас явно очікує робота в захисті. Але ми підтвердимо, що перебуваємо в гарній формі і що у нас хороша команда.

Вольфсбург перед матчем з Олександрією не зміг переграти Фортуну

Ми хочемо набирати очки, зокрема і проти таких топ-команд, як Баварія. Ми хочемо зробити супернику боляче і збільшити кількість своїх очок", – наводить слова Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, саме РБ Лейпциг став єдиною командою Бундесліги, яка набрала максимум очок у перших трьох турах. Баварія відстає на два пункти, оскільки у першому турі розписала мирову з Гертою.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду