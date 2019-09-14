toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - СК ДНІПРО-1

"Ми хочемо зробити Баварії боляче", – Нагельсманн зробив гучну заяву перед битвою за лідерство Бундесліги

09:53 172 Читать на русском
"Ми хочемо зробити Баварії боляче", – Нагельсманн зробив гучну заяву перед битвою за лідерство Бундесліги
Юліан Нагельсманн / Getty Images

Головний тренер РБ Лейпциг продемонстрував серйозний настрій перед очним протистоянням з Баварією у 4 турі чемпіонату Німеччини.

 

"На нас явно очікує робота в захисті. Але ми підтвердимо, що перебуваємо в гарній формі і що у нас хороша команда.

Вольфсбург перед матчем з Олександрією не зміг переграти Фортуну

Ми хочемо набирати очки, зокрема і проти таких топ-команд, як Баварія. Ми хочемо зробити супернику боляче і збільшити кількість своїх очок", – наводить слова Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, саме РБ Лейпциг став єдиною командою Бундесліги, яка набрала максимум очок у перших трьох турах. Баварія відстає на два пункти, оскільки у першому турі розписала мирову з Гертою.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Мальорка зіграла у нічию з Атлетіком у матчі з божевільною кінцівкою
00:08
629
Теги
Німеччина Юліан Нагельсманн РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
44
хв
Реал Мадрид
14:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук