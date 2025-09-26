"У першому таймі ми зіграли добре, створили достатньо моментів для гола, але не забили. У другому – продовжили в тому ж дусі. Заміни прийшли в правильний момент. Я задоволений, що ми взяли три очки. Френкі та Левандовскі зробили свій внесок у це.

Гол з центру поля у відеоогляді матчу Ов'єдо – Барселона – 1:3

Забивати голи завжди важливо. І це непросто зробити в матчі проти команди, яка дуже добре захищається. Стандарти дуже важливі в таких іграх.

Ми хочемо, щоб Жоан Гарсія грав саме так. Такі речі можуть трапитися. Він фантастичний воротар, і він це показав в кінці матчу. Була помилка, але це футбол, і важливо, щоб він завжди був на передовій в обороні.

Рафінья в порядку, заміна була чисто технічним рішенням", – цитує Фліка Marca.

Нагадаємо, що через невдалий вихід з воріт Жоана Гарсії Барселони пропустила гол на 33 хвилині.

Барселона у важкому матчі дотиснула Ов'єдо – воротар повторив легендарний ляп Шовковського, заміни Фліка перевернули гру