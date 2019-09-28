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Зідан: Реал хоче перемогти в дербі проти Атлетіко

10:47 102 Читать на русском
Зідан: Реал хоче перемогти в дербі проти Атлетіко
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив готовність своєї команди перед мадридським дербі проти Атлетіко в рамках 7 туру чемпіонату Іспанії.

 

"Атлетіко – це народна команда? Я в подібні теми не втручаюсь. Можу лише сказати, що тут люди працюють стільки ж. Хоч дехто і може говорити, що у нас багатий клуб, а у Атлетіко – команда робітничого класу.

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Я не збираюся нічого змінювати. Знаю лише одне – вболівальники Реала хочуть пишатися своїми гравцями, і ми готові зробити все для цього.

У дербі ми хочемо перемоги. Нам буде складно в матчі з дуже сильним суперником. Ми всі в одному човні. Я розраховую на всіх. Хочу сказати, що мої гравці готові. Я б з радістю випустив на поле всіх 25 футболістів із заявки", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, матч Атлетіко – Реал відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Атлетіко - Реал Мадрид Атлетіко Атлетіко
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