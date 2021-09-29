"Футбол зараз трохи інший. Коли ми на рівних боролися з Баварією, то таких грошей не було у футболі. Футболістів не купували за 200 млн. Різні бюджети. Раніше можна було хоч якось комплектуватися. Ніхто навіть не міг думати, що люди будуть вкладати у футболістів такі гроші, такі зарплати платити. Це грає величезну роль.

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Але треба виховувати покоління бійців, своїх футболістів. Підкреслюю – своїх футболістів. Витрачати гроші на українських футболістів, вкладати гроші в українських футболістів. І тоді збірна і клуби будуть. Це моя думка. Що мене змінило? Перш за все – ситуація в країні. Багато хто не хоче їхати, бо війна та інше.

А Містер дуже задоволений роботою з українськими футболістами. Розмови про те, що ми не хочемо когось купити... Здебільшого навпаки – хочемо купити, а він цього не хоче. Йому подобається працювати з футболістами, він з ними працює", – резюмував Суркіс у коментарі Бомбардир.

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