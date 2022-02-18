"Ми граємо в дивний і нелогічний футбол, самі робимо суперників сильнішими. Легка втрата м'яча – 0:1, подарували вільний м'яч – 0:2, ще одна невимушена помилка – 1:4. Мені очевидно, в чому наша проблема.

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Причин багато. Треба розуміти, в якій ситуації віддати який пас, де ризик виправданий, а де – ні, в якому епізоді можна показати себе, а в якому треба грати у футбол. Ми не використовуємо свої сильні сторони.

З таким підходом команда десь буде вигравати, десь програвати, але успіху так не доб'єшся", – цитує Хуммельса SportBuzzer.

Борусія програла Рейнджерс, пропустивши 4 на власному полі. Це вже друга поспіль домашня поразка – нещодавно був розгром від Байєра.

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