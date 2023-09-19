"Коли ми демонструємо максимальну ефективність, можемо конкурувати з ким завгодно, а якщо трохи знизимо свій менталітет, суперник значно перевершить нас. Це три дуже цінні очки з чудовим першим таймом і другим, де припустилися чимало помилок.

Асист Довбика і гол Циганкова у відеоогляді матчу Гранада – Жирона – 2:4

В першій половині ми грали в найкращий футбол, який я бачив у Жироні з того часу, як я тут. Ми створили багато гольових ситуацій. Люди заслуговують на те, щоб бути щасливими, мати ейфорію, але нам потрібно продовжувати вдосконалюватися і працювати.

Щодо другого тайму, Гранада створювала моменти. Ми не можемо грати, дивлячись на рахунок, повинні завжди бути на 100%. Коли заграєте з часом, він обертається проти вас.

Нам потрібно багато смирення, багато роботи і дуже хороший менталітет. Я дуже задоволений повсякденним життям, і саме це відзначає мої почуття. Ми можемо виграти або програти, але ми команда, яка збирається конкурувати", – підсумував наставник каталонців на прес-конференції.

Нагадаємо, що обидва українці вийшли в стартовому складі Жирони. Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі, а Артем Довбик асистував, коли Лопес забивав третій м'яч у ворота Гранади.

Наразі Жирона перебуває на третій сходинці, маючи в своєму активі 13 балів. Від Реала, який посідає перше місце, команда українців відстає на два пункти. В наступному турі підопічні Мічела зіграють з Мальоркою.

Жирона перемогла Гранаду в матчі з 6 голами – шедевр Циганкова та асист Довбика стали ключовими у зустрічі