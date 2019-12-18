"Ми грали фантастично": тренер Ліверпуля прокоментував поразку 0:5

Тренер молодіжної команди Ліверпуля Ніл Крітчлі не робить трагедії після розгромної поразки від Астон Вілли (0:5), яка призвела до вильоту з Кубка ліги. "Червоні" виставили дубль через участь в клубному ЧС.

"Вважаю, що ми продемонстрували чудовий футбол. Ми грали фантастично з самого початку, створивши декілька моментів. Нам не пощастило з двома першими пропущеними м'ячами. Це був неймовірний вечір, і ніхто не хотів, щоб він завершувався.

Астон Вілла – Ліверпуль – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Дін Сміт і Джон Террі прийшли в нашу роздягальню і побажали нам майбутніх успіхів. Ми з гравцями запам'ятаємо це на все життя. Чимало наших футболістів показали високий потенціал. Вони мають усі шанси заграти в Прем'єр-лізі. Я неймовірно пишаюся ними", – цитує Крітчлі ВВС.

Зінченко проти знакового андердога, два матчі за добу для Ліверпуля, захоплива дуель в Бундеслізі – фішки мідвіку