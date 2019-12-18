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"Ми грали фантастично": тренер Ліверпуля прокоментував поразку 0:5

10:31 859 Читать на русском
"Ми грали фантастично": тренер Ліверпуля прокоментував поразку 0:5
Крітчлі підтримав підопічних

Тренер молодіжної команди Ліверпуля Ніл Крітчлі не робить трагедії після розгромної поразки від Астон Вілли (0:5), яка призвела до вильоту з Кубка ліги. "Червоні" виставили дубль через участь в клубному ЧС.

 

"Вважаю, що ми продемонстрували чудовий футбол. Ми грали фантастично з самого початку, створивши декілька моментів. Нам не пощастило з двома першими пропущеними м'ячами. Це був неймовірний вечір, і ніхто не хотів, щоб він завершувався.

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Дін Сміт і Джон Террі прийшли в нашу роздягальню і побажали нам майбутніх успіхів. Ми з гравцями запам'ятаємо це на все життя. Чимало наших футболістів показали високий потенціал. Вони мають усі шанси заграти в Прем'єр-лізі. Я неймовірно пишаюся ними", – цитує Крітчлі ВВС.

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Ліверпуль Ліверпуль Астон Вілла Астон Вілла Англія Кубок англійської ліги Астон Вілла - Ліверпуль
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