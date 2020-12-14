"Якщо відійти від персоналій – подорожчали всі. Природно, що вся Європа і світ бачили наші виступи, аналізували їх, дивилися.

Палкін оцінив роботу Каштру на тренерському містку Шахтаря

Тому сьогодні наша команда стала дорожчою. Цифри назвати складно, тільки ринок зможе оцінити. Ми готові продавати будь-якого футболіста. Головне, щоб задовольняла ціна і умови самого гравця", – пояснив Палкін у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, Шахтар посів третє місце у групі з Реалом, Борусією М та Інтером. "Гірники" продовжать боротьбу на стадії 1/16 Ліги Європи.

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