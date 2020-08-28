"Ми хочемо будувати принципово інший клуб, який буде заробляти на себе самостійно. Це реально – доведено навіть окремими українськими клубами в окремі періоди. Олігархи роками, навіть десятиліттями, через власні ЗМІ вселяли в наші голови думку, що без них футболу не буде, що вони месії і всі мають цілувати їм ноги, а ще краще – голосувати за них чи їхні партії.

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Звісно, самоокупність не може відбутись одразу. Тому витрати клубу вже три місяці тягне на собі Олег Смалійчук. Далі ми розраховуємо на ресурси, про які розповіли атестаційному комітету, і отримали їхнє добро. За ідеєю, ЛАФ мала б довіряти своїм колегам з УАФ – тоді таких питань не виникало б.

Система та інфраструктура Карпат відповідає рівню УПЛ, навіть єврокубків. І утримувати все це – дуже дорого. А ось доходи в аматорах – нульові. Існувати в таких умовах кілька років – дуже важко і небезпечно для клубу. Можна, звісно, відмовитись від усієї інфраструктури і все розвалити. Але принцип "ламати – не будувати" нам не подобається – це не далекоглядна стратегія.

Схоже, претензія в тому, що Олег Смалійчук – це людина Димінського. Ми не зовсім розуміємо, навіщо Димінському оновлювати Карпати руками Смалійчука, якщо він і сам міг спокійно це зробити. І нас дуже здивувало, що це бентежить ЛАФ, цитуємо, "найбільше в цій історії".

Тобто коли ЛАФ посеред сезону 2017/18 прийняла до себе Верес, після чого рівненський клуб і ФК Львів обмінялись місцями в лігах – це не було проблемою. Сам факт, що фактично всі українські клуби – це іграшки олігархів, також не бентежить ЛАФ. Навіть коли два олігархи на очах ЛАФ гралися Карпатами і довели їх до клінічної смерті, не було жодного втручання хоча б публічною заявою.

Ми, команда, вболівальники і, мабуть, ЛАФ теж – всі змучились від невизначеності і цих публічних переписок. Але є дуже простий спосіб вирішити це питання і довести, що ніхто не мутить ніяких схем. Дайте Карпатам зелене світло – допустіть оновлений клуб в ЛАФ, коли це буде можливо. Якщо за кілька років ми не зможемо підняти Карпати, або закрити борги, або раптом Петро Димінський повернеться в клуб – вважайте, що у нас не вийшло. Тоді ми готові передати Карпати Олександру Шевченку – і він зможе показати, як треба керувати клубом, або віддасть їх правильним "заможним людям". Ситуація безпрограшна – ми отримуємо можливість, ви отримуєте гарантії, Карпати отримують життя".

Повний текст заяви доступний на офіційному сайті львівських Карпат.

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