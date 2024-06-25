"Ми перші, твердо стоїмо на землі. Повинні генерувати позитивний настрій і бажання досягти чогось важливого. У тому, що ми робимо, є великих переваг. Такого ще не було в історії чемпіонатів Європи або чемпіонатів світу, щоб виграти всі матчі і не пропустити голів.

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Тепер ми не будемо спати кілька ночей, коли дізнаємося, хто наші суперники. Ми повинні почекати до середи, щоб дізнатися суперника, але ми готові до будь-кого, хто прийде

Це команда, і Ламін, і Ольмо – найкращі гравці. Я радий, що вони виділяються більше колективно, ніж індивідуально. Вони багато створюють, і це добре для збірної.

Наш ігровий план розвивався так, як ми планували. Можливо, у другому таймі ми трохи втратили контроль, але Албанія показала, що у нас відмінна група. У плей-офф інші вимагатимуть від нас більшого. Я не турбуюся про те, щоб забивали по голу за гру в останніх двох матчах. Ми створюємо моменти, і шлях, яким йдемо, є правильним. Будемо набагато кращими в наступних іграх.

Ми дуже раді, що нас визнали за наш талант, але це нічого не варте. Найкращі команди потраплять до 1/8 фіналу, але бути фаворитами для мене нічого не означає. Ми знаємо, що таке Іспанія, і одного дня ти на вершині, а наступного – ти нічого не вартий.

Звичайно, нам є куди рости, тому що ми не задоволені. Звичайно, у всьому є місце для вдосконалення. Я перший", – цитує Луїса де ла Фуенте Marca.

Нагадаємо, що Іспанія завершила груповий етап, набравши максимальну кількість очок. Вперше у своїй історії "Фурія Роха" не пропустила жодного голу на цій стадії.

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