"Група, звичайно, жорстка. Але ж усе одно – ту групу, яку хотілося б, не сформуєш за допомогою спеціальної кнопки. Уже в березні на нас чекають важкі матчі, а ще треба враховувати майбутній чемпіонат Європи.

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Усі суперники – дуже складні. Навіть Казахстан, напевно, дасть бій – принаймні на своєму полі. Звичайно, ми хочемо вийти на чемпіонат світу, але шлях складний, і пройти його потрібно без найменшої самовпевненості. Ми готові грати й дивувати, адже наша команда вже довела, що може кинути виклик кому завгодно", – цитує Канерви офіційний сайт збірної Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 "пугачі" боротимуться з Україною, Францією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

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