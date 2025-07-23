"Гра проти Бешикташа – це завжди дуже складно, бо грати на їхньому стадіоні особливо важко в перших матчах сезону. Кожен сезон вони починають з новими цілями. У них дуже потужна підтримка вболівальників. Фани Бешикташа – одні з найвідданіших у Туреччині та світі.

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Якщо подивитись на команду, у них чудовий тренер, дуже особливі гравці, а також дуже хороший воротар. Хороші футболісти, як Рафа Сілва, Абрахам, і, як я вже казав, воротар Мерт. Вони також підписали Оркуна – він дуже важливий гравець для Туреччини.

Команда особлива як колектив, так і індивідуально. Бешикташ створений для чемпіонства. Ми ж є частиною іншої організації. Нас чекає цікавий матч – це буде великий досвід для нас. Ми продовжимо розвиватись і грати в свою гру.

Ми дуже схвильовані перед матчем, але водночас намагаємось зберігати спокій на полі. Побачимо, яким буде цей матч. Звісно, гра проти Бешикташа буде нелегкою, але ми намагатимемось підготуватися якнайкраще", – сказав Туран у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що матчі між Шахтарем і Бешикташем у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи заплановані на 24 та 31 липня.

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