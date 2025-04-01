"Це буде велике трансферне вікно для нас, ми дуже хвилюємося перед ним. Нам потрібно збільшити глибину складу, але також хочеться посилити певні якості та навички, які нам потрібні для того, щоб перейти на наступний рівень.

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Кожне літо – важлива подія, тому що це можливість. Зараз це необхідність, з урахуванням того, скільки гравців зараз є у складі. Але це літо стане важливим для багатьох речей, тому що насамперед нам потрібно буде зберегти той гарний фундамент, який у нас є, а потім, очевидно, вирішити, як нам поліпшити і розвинути команду", – цитує Артету TNT Sports.

Артета, призначений головним тренером у грудні 2019 року, визнав, що можливостей для поліпшень зараз менше, ніж коли він прийшов у клуб.

"Спочатку було багато гравців із три-, чотири- або п'ятирічними контрактами, тому зміна складу і те, як ви плануєте собі наступні три, чотири, п'ять років, багато в чому залежать від того, що станеться тут із цими гравцями.

Попередні літні трансферні вікна були іншими. Коли ви починаєте розвиватися, ви починаєте освоювати певні речі й боротися за певні речі, то зміни не можуть бути значними. Ось де ми зараз перебуваємо. Грань тепер тонша", – додав тренер.

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