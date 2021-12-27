"Це була важка гра проти суперника і погодніх умов. Це темп, який нам потрібно тримати. Сьогодні наша позиційна гра була досконалою, на жаль, ми не змогли забити більше голів, але це хороший результат і три очки. У нас немає часу багато думати, графік – матч кожні три дні. Гравці віддані і зосереджені.

Впевнена перемога підопічних Гвардіоли у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Ньюкасл – 2:0

Ми дуже далеко від вершини, минулого тижня ми ще були 10-ми у таблиці, весь сезон вгору-вниз. У всіх команд дивні результати, цього сезону ви повинні бути спокійними в хороші та погані моменти.

Ми зіграли дуже добре, це необхідний темп. Це була найкраща гра в сезоні для хлопців, які перебувають у тому положенні, в якому й повинні бути", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Манчестер Сіті без Зінченка впевнено переміг Ньюкасл, Евертон здолав Шеффілд Юнайтед і піднявся на друге місце АПЛ