"Ми робимо виняткову подорож у Лізі чемпіонів. Ми знаємо, чого хочемо досягти й не забуваємо, з чого почали. Сподіваємося зробити все найкращим чином, зосереджено та спокійно. У нас є мотивація та амбіції.

Мілан – Інтер: УЄФА призначив арбітрів на півфінал Ліги чемпіонів

Оскільки Інтер завжди має баланс, треба дуже добре підготовитися до завтрашнього поєдинку, а потім зрозуміти, яку інтерпретацію дати в матчі-відповіді. Це допоможе нам зіграти на найвищому рівні з усіх точок зору. Інтер – фаворит? Ми думаємо, що можемо перемогти будь-кого. Я намагаюся передати рішучість і концентрацію своїм гравцям.

Сподіваюся, я завжди можу виставити найкращий склад. Рафаель Леау має унікальні характеристики, якщо його не буде, зіграє інший гравець. Якщо він не зможе зіграти, його навіть не буде лаві запасних", – цитує наставника "россонері" сайт Ді Марціо.

Нагадаємо, що Мілан зустрінеться з Інтером в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів 10 травня. Міланське дербі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів