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"Ми дозволяємо їм ср*ти на нас": як Соларі "запалював" у перерві матчу Аякс – Реал

18:52 840 Читать на русском
"Ми дозволяємо їм ср*ти на нас": як Соларі "запалював" у перерві матчу Аякс – Реал
Сантьяго Соларі / Marca

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі висловив ефектну мотиваційну промову перед своїми підопічними у перерві матчу з Аяксом (1:2).

Королівський клуб страждав у першому таймі поєдинку, дозволивши Аяксу створити безліч моментів поблизу власних воріт. "Бланкос" не пропустили до перерви лише завдяки неймовірному фарту, тож Соларі вирішив провести серйозну бесіду зі своїми підопічними.

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"Ми дозволяємо їм ср*ти на нас, і ми не маємо права допускати цього. Ми не можемо грати з двома або трьома чуттями, потрібно грати з п'ятьма і шукати в собі шосте. Є моменти, коли ми перемагаємо лише завдяки хорошій грі та настрою, але сьогодні нам потрібно відповідати укусами на укуси.

Нам треба пересунути центральну лінію трохи вище, кожен повинен зробити крок вперед. Ми повинні битися з ними так, як вони це роблять. Розігруємо дві короткі комбінації та відкриваємо фланги. Ми можемо грати по-різному, але сьогодні кожен має довести, що у нього є яйця", – цитує Соларі видання Marca.

Схоже, що потужна мотиваційна промова Соларі не залишила байдужим жодного гравця Реала. У другому таймі мадридці більше контролювали гру та зуміли вирвати перемогу.

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Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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