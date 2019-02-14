"Ми дозволяємо їм ср*ти на нас": як Соларі "запалював" у перерві матчу Аякс – Реал

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі висловив ефектну мотиваційну промову перед своїми підопічними у перерві матчу з Аяксом (1:2).

Королівський клуб страждав у першому таймі поєдинку, дозволивши Аяксу створити безліч моментів поблизу власних воріт. "Бланкос" не пропустили до перерви лише завдяки неймовірному фарту, тож Соларі вирішив провести серйозну бесіду зі своїми підопічними.

Соларі: Ми довіряємо VAR і рішенню арбітрів

"Ми дозволяємо їм ср*ти на нас, і ми не маємо права допускати цього. Ми не можемо грати з двома або трьома чуттями, потрібно грати з п'ятьма і шукати в собі шосте. Є моменти, коли ми перемагаємо лише завдяки хорошій грі та настрою, але сьогодні нам потрібно відповідати укусами на укуси.

Нам треба пересунути центральну лінію трохи вище, кожен повинен зробити крок вперед. Ми повинні битися з ними так, як вони це роблять. Розігруємо дві короткі комбінації та відкриваємо фланги. Ми можемо грати по-різному, але сьогодні кожен має довести, що у нього є яйця", – цитує Соларі видання Marca.

Схоже, що потужна мотиваційна промова Соларі не залишила байдужим жодного гравця Реала. У другому таймі мадридці більше контролювали гру та зуміли вирвати перемогу.

Реал на виїзді переміг Аякс: фантастичний матч амстердамців, чемпіонський характер "бланкос" та суперечливий арбітраж