"Звичайно, я дуже задоволений грою своєї команди. Вона показала агресію і цілеспрямованість. Навіть коли ми втрачали м'яч, нам вдавалося неймовірно швидко його повертати. В єврокубках важко контролювати м'яч так, як ми це зробили.

Гіпноз Трубіна перед пенальті у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Бенфіка – 3:1

Тому ми виграли. Якщо дозволяти Севільї розташовуватися на своїй половині поля, вона стає небезпечною командою. Але ми їй цього не дозволили, наслідком чого стала надійна гра в обороні. Вони завдали першого удару по наших воротах лише на 97-й хвилині.

Томіясу щось відчув, і ми вирішили не ризикувати", – цитує Артету ВВС.

Нагадаємо, що Зінченко вийшов на заміну в перерві матчу замість Томіясу.

Арсенал спокійно переміг Севілью, але втратив лідера – Зінченко взяв участь у гольовій атаці, ПСВ і Ланс не відстають