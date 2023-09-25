Domino's вирішили потролити проблемний Челсі. Їхній жарт залетів на ура в мережі.

Челсі в неділю програв Астон Віллі та опустився на 14 місце АПЛ. Команда Маурісіо Почеттіно за останні три тури набрала одне очко та не забила жодного гола.

Мудрик постраждав від марнотратства і грубощів партнерів: відеоогляд матчу Челсі – Астон Вілла – 0:1

Domino's Pizza пропіарилися дотепним постом у Twitter (X): "Ми доставили 852 609 піц, відколи Челсі востаннє забивав". Жарт зібрав 75 тисяч лайків і тотальне схвалення.

Челсі пішов з поля без гола проти скромних Борнмута та Ноттінгем Форест. Востаннє "сині" вражали ворота ще в серпні – Енцо забив Вімблдону в Кубку ліги.

Михайло Мудрик розпочав два останні матчі в стартовому складі, створював моменти, але партнери ними не скористалися.

АПЛ: Челсі програв ще й Астон Віллі вдома – Мудрик створив момент матчу, але став жертвою вилучення, провали новачків