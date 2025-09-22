"Одне очко – це мінімум того, що ми заслужили. Я пишаюся своїми футболістами, тим, як ми грали, тим, як ми домінували майже в кожному аспекті. І дуже розчарований тим, що ми не перемогли. У суперника один момент – після кутового, другий – контратака, третій – наша втрата. Ось і все. Такий спосіб стримування Манчестер Сіті викликає повагу.

Думаю, ми зіграли краще, ніж у минулому сезоні, коли перемогли. Набагато краще. Ми не можемо контролювати відставання від Ліверпуля в таблиці, вони виграють кожен матч. Буде дуже важко, але якщо ми будемо грати на такому рівні, як проти Сіті, то будемо в порядку", – цитує Артету ВВС.

