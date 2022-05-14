"Я сконцентрований на футболі. Зараз усі мої думки про збірну України та Шахтар. Я – гравець Шахтаря, але якщо клуб прийме пропозицією Байєра, буде чудово.

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Для себе вирішив, що це – єдиний клуб, в який хочу перейти. Чемпіонат Німеччини, молода амбітна команда, сильний тренер, Ліга чемпіонів, новий виклик. Якщо ні, залишусь у Шахтарі.

При всій повазі, я однозначно не перейду в Брентфорд. Це середняк АПЛ, який не бере участі у єврокубках. А для мене найважливіший момент – участь у Лізі чемпіонів. Я і мої представники подякували Брентфорду за цю пропозицію, але ми давно вийшли з переговорів. Питання переходу в Брентфорд однозначно закрите.

Повторю ще раз: я – гравець Шахтаря, моя справа – грати. А рішення про мій перехід ухвалить керівництво клубу", – цитує Мудрика SportArena.

Нагадаємо, Михайло цього сезону почав отримувати серйозну ігрову практику у Шахтарі, а нещодавно відзначився голом у дебютному для себе поєдинку за збірну України. Окрім англійського й німецького клубів, про бажання підписати молодого вінгера нібито заявляли французький Ланс, португальська Бенфіка та італійський Мілан.

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