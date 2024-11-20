"Учора ми зіграли дуже важкий матч на виїзді проти збірної Албанії і здобули важливу перемогу з рахунком 2:1!

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Ще під час розминки, стоячи перед трибунами їхнього фанатського сектору, ми чули їхні насмішки, бачили жести в наш бік, відчували їхні спроби вивести нас із рівноваги. Але знаєте, у мене була абсолютна впевненість, що ми вийдемо з поля переможцями. Я був на 100% впевнений, що ми їх обіграємо.

Хочу сказати дуже подяувати всім, хто нас підтримує, і тим, хто критикує, бо це також мотивує рухатися вперед. Ми будемо продовжувати працювати та ставати сильнішими!" – написав Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу збірна України фінішувала на другій сходинці квартету В1 і боротиметься за вихід в еліту турніру. Серед потенційних суперників "синьо-жовтих" – Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

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