"Це гарна новина для Барселони. Можу додати, що стабільність є ключем до успіху. Зі мною це вже траплялося, це було принципово для Барселони. Щоразу ми аналізуємо ситуацію і бачимо у нас тренера, який завжди думає, що краще для Барселони. Я ясно дав зрозуміти, що це чудова новина.

Консолідується молодий проект, якому потрібна стабільність. Ми на півдорозі до проекту, і нам потрібен орієнтир, а Хаві – зразок для молоді. Тому я дуже радий, саме цього ми хотіли. Рада директорів одноголосно погодилася підтримати цю наступність. Ми повністю впевнені в цьому, і я сподіваюся, що вболівальники Барселони також задоволені. Цього року ми не досягли наших цілей, але потрібна єдність для майбутніх перемог.

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Я не говоритиму, які зміни ми внесемо, тому що нам ще належить над цим працювати. Ми були здивовані рішенням Хаві, але я вже сказав, що через його статус ми прийняли цю формулу. Для мене було очевидно, що він залишиться. Ми були дуже схвильовані Лігою чемпіонів і дещо змістили фокус, але доля Хаві була вирішена. У вболівальників команди виникло полум'я ентузіазму. Це дуже молода команда з великим майбутнім, об'єднана навколо тренера та вболівальників. Я прошу вболівальників повірити в цей проект, бо на нас чекає успіх.

Хаві завжди поводився виключно гідно. Із самого початку він заявив, що відмовляється від компенсації за останній рік контракту. Це не було питання грошей, і це робить йому честь. Він ніколи не демонстрував жадібність.

Трансфери? Ліга привітала нас із зусиллями, які ми докладаємо для скорочення фонду заробітної плати. Наприкінці сезону ми прагнемо закрити деякі дуже просунуті економічні операції. Потім спортивна комісія вирішить, що можна посилити.

Вчорашня зустріч у моєму будинку? Перше, що викликало обурення – це суддівство з Реалом. Я вже казав, що ми запросили повтор гола, який, на нашу думку, треба було зарахувати. Ми хочемо, щоб все було зафіксовано, бо ці порушення не можна більше терпіти. Це зайняло у нас кілька днів, була нарада директорів. Деку та Хаві були разом, і я сказав їм прийти додому, щоб поговорити.

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Я завжди хотів, щоб тренер продовжив. Я хотів поговорити з ним, дізнатися, як у нього справи, на випадок, якщо йому не вистачає впевненості чи мотивації. Ми не вступали в переговори з жодним тренером, бо сподівалися, що Хаві передумає.

Ми на правильному шляху, клуб відновлюється. Проект стадіону набирає сили, і в грудні ми повернемося додому. Ми дуже раді цьому і нам це потрібно, тому що Монжуїк – це не те саме, що Камп Ноу. Спортивне керівництво та тренер знають, де ми перебуваємо. Ми не можемо зробити це зараз, але рано чи пізно ми досягнемо мети.

Продовжуйте вірити у проект. Підтвердження цього – нашу команду тренує людина з винятковими знаннями, яка передає гордість Барселони", – наводить слова Лапорти Marca.

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