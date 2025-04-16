Півзахисник Барселони Френкі де Йонг незадоволений грою команди у матчі з Борусією Д в Лізі чемпіонів.

"Кулес" програли дортмундцям (1:3), але зуміли забезпечити свою путівку в півфінал, оскільки за сумою двох матчів рахунок був на їхню користь (5:3). Френкі де Йонг розкритикував команду після гри.

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"Задоволений, що ми пройшли кваліфікацію. Ми були огидно поганими, але важко пояснити чому. Багато гравців виступили не дуже добре", – цитує де Йонга Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Барселона у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари Інтер – Баварія.

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