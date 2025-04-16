"Ми були огидно поганими": де Йонг розніс партнерів за поразку Барселони в Лізі чемпіонів
10:42 - Читать на русском
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг незадоволений грою команди у матчі з Борусією Д в Лізі чемпіонів.
завершено
11’ Сергу Гірассі
49’ Сергу Гірассі
76’ Сергу Гірассі
11’ Сергу Гірассі
49’ Сергу Гірассі
76’ Сергу Гірассі
"Кулес" програли дортмундцям (1:3), але зуміли забезпечити свою путівку в півфінал, оскільки за сумою двох матчів рахунок був на їхню користь (5:3). Френкі де Йонг розкритикував команду після гри.
Хет-трик Гірассі у відеоогляді матчу Борусія Д – Барселона – 3:1
"Задоволений, що ми пройшли кваліфікацію. Ми були огидно поганими, але важко пояснити чому. Багато гравців виступили не дуже добре", – цитує де Йонга Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що Барселона у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари Інтер – Баварія.
Борусія ледь не зробила камбек проти Барселони – Гірассі оформив хет-трик
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