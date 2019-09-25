"Ми були обурені", – адвокат Роналду назвав нефутбольні причини, які підштовхнули португальця перейти з Реала в Ювентус

Юрист Хосе Антоніо Чоклан, який представляє інтереси Кріштіану Роналду, розповів про додаткові чинники, що посприяли переходу зіркового форварда з Реала в Ювентус.

"Ми були обурені. Футбольний світ оголосив війну махінаціям з податками. Але іноді це несправедливо поширюється і на речі, які і близько не є махінаціями. Це несправедливо вважають злочином. У випадку з Роналду не йшлося про те, щоб не платити податки з доходів. Податкова служба почала просити ще більше.

Роналду відреагував на свою поразку у боротьбі за звання найкращого гравця року ФІФА

Кріштіану знає причини свого переїзду в Італію з Іспанії, я їх не знаю. Неправомірна політика податкової служби відштовхує гравців від переїзду до Іспанії, це очевидно. Футболісти, ухвалюючи рішення, беруть до уваги не тільки спортивний фактор, але і податковий.

Італійське оподаткування дуже привабливе. Але, гадаю, це не єдина причина, чому гравець вирішив перебратися туди. В Іспанії таку гнучку систему уявити складно, але її намагаються модернізувати. Це принаймні допоможе не відштовхувати футболістів", – сказав Чоклан в коментарі AS.

Саррі назвав найбільш проблемну лінію Ювентуса

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перебрався з Реала в Ювентус влітку 2018-го за суму понад 100 мільйонів євро.