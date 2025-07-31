"Мене мучать два діаметрально протилежних почуття. Найсильніше – це розчарування від того, як ми могли не пройти далі після цих двох матчів. Тому що я вважаю, що в обох матчах ми були явно кращою командою, і типовий приклад – їхній воротар був кращим на полі в обох матчах. З іншого боку, інше почуття – це те, що моя совість чиста, тому що команда зробила більш ніж достатньо, щоб пройти далі. Не тільки сьогодні, але і в попередньому матчі.

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В обох матчах у нас було близько 10 явних можливостей забити. Особливо в другому таймі ми "душили" суперника. Нам вдалося нав'язати високий темп і підтримувати його протягом усього першого тайму, що в такий відрізок часу зовсім непросто. Тому єдине, що я можу сказати, – це те, що результат несправедливий. Але такий футбол.

Я думаю, що перш за все ми повинні продовжувати роботу. Всі гравці і тренерський штаб повинні відчувати, що ми зробили все необхідне, щоб створити моменти для реалізації. Це питання часу, команда досягла прогресу в багатьох областях. Ця дуже хороша робота не може не привести до голів. З іншого боку, ми знаємо, що трансферне вікно ще не закрито, наш склад ще теж потребує посилення. Зараз я розраховую тільки на тих, хто є в моєму розпорядженні, і намагаюся розкрити їх потенціал. Судячи з цих двох матчів, у команди є майбутнє, вона на 100% заслужила прохід, але такий вже футбол. Я вірю, що все окупиться, тому що бачу, що у нас є потенціал для цього.

Шахтар чи Бешикташ? Безумовно, будь-який суперник буде складним. Ми довели, що є командою високого рівня, яка вірить у те, що робить, і готова віддати всю душу заради перемоги. Я дуже радий тренувати цю команду, тому що вона класна і явно прогресує з кожним днем. Незалежно від суперника, ми будемо дуже конкурентоспроможними і зробимо все, щоб пройти далі.

Нам потрібно буде підвищити рівень якості всередині команди. Для мене конкурентоспроможність і ментальні якості футболіста важливіші за його ім'я і заслуги", – цитує Віторію Gazzetta.gr.

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