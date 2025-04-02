– Дуже емоційний матч, бойовий, справжній кубковий. Мабуть, більше справедливо було б, якби все закінчилося серією пенальті.

Вихід Пушіча і Ко в півфінал Кубка України у відеоогляді матчу Олександрія – Шахтар

Я вважаю, що ми були кращі за Шахтар протягом усього матчу, але єдине в чому поступилися – це в концентрації на матч, на тому, що особливо при стандартних положеннях дуже дитяча помилка, яку ми зовсім… Я вважаю, дуже дитяча помилка.

Ми перед кожною грою працюємо в групі, у кожного є своє конкретне завдання, що він робить при стандартах. Чесно кажучи, я в цьому дуже злий, і те, що якраз цієї концентрації нам не вистачило, щоб сьогодні перемогти.

– Чи вистачить хлопцям часу, щоб відновитися після цих 120 хвилин до наступного матчу з Кривбасом?

– Дійсно, дуже тяжко відновлюватися на фоні прикрої поразки, але нам потрібно бути професіоналами, ми повинні підніматися заново, відновлюватися, тримати удар і далі йти через те, що дуже тяжко фізично і морально. Але я вважаю, що, мабуть, нам потрібно порівняти цю ситуацію з бійцями на фронті – їм у сто разів тяжче, ніж нам. Тому в нас іншого виходу немає.

Ми зараз повинні думати про відновлення за ці 3 дні, і на 4-й день виходити повністю сконцентрованими та зарядженими на гру, де нас чекатиме суперник, з яким ми боремося за єврокубки, – сказав Ротань на післяматчевій прес-конференції.

До слова, гра 23-го туру УПЛ Олександрія – Кривбас відбудеться 6-го квітня на КСК Ніка. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах