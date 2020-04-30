"Ми були бідними після війни", – Луческу зворушливо розповів про любов до футболу

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу зізнався про важке дитинство.

"Я завжди любив футбол, як і мої діти і брати. У мене не було багато варіантів, ми були дуже бідними після війни. Все, що у мене є в житті, я отримав завдяки футболу. Я вдячний йому за це", – розповів Луческу для ТК Футбол.

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Нагадаємо, румунський фахівець розпочав свою кар'єру гравця у далекому 1964-му, виступаючи за бухарестське Динамо на позиції нападника. Луческу також зіграв близько 70 матчів за збірну Румунії.

В Україні 74-річний Мірча Луческу відомий своєю роботою у Шахтарі у 2004-2016 роках.

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