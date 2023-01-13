Президент Барселони Жоан Лапорта почувається впевненим у боротьбі за перший трофей сезону.

Каталонці лише у серії пенальті дотиснули Бетіс, але це не похитнуло настрій боса "кулес", інформує Marca.

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Сьогодні керівництво Барселони давало прес-конференцію. Лапорта зустрів групу журналістів і впевнено заявив: "Ми будемо знищувати". Вочевидь, президент каталонського клубу мав на увазі саме зустріч з Реалом.

Нагадаємо, фінал Суперкубка Іспанії відбудеться 15 січня. Чинним володарем трофея є саме Реал.

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